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الدوري الإنجليزي الممتاز

حارس كريستال بالاس يهرب من عقوبة بسبب التحية النازية

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Getty Images
تم تبرئة اللاعب بعد 3 أشهر
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

لن يتم عقاب الحارس الويلزي، واين هينيسي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، بسبب قيامه بالتحية النازية أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميله الألماني ماكس ماير.

وكان اللاعب قد ظهر في صورة أثناء الاحتفال بعيد الميلاد مع أصدقاءه في الفريق اللندني، وهو يؤدي التحية النازية.

لكن رفض الإدعاءات ضده، قائلاً أنه كان يشاور ويصرخ للشخص الذي يصور اللاعبين وواضعاً يده على فمه من أجل أن يكون صوته أعلى.

حارس كريستال بالاس يوضح حقيقة تحيته النازية

Wayen Hennessey

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وفتحت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقًا حول الأمر، لكنها لم تثبت شيئًا حول الأمر يتم تبرءة اللاعب.

وجاء بيان لجنة الانضباط: "لقد تلقى واين هينيسي تهماً ضده لم تثبت صحتها بسبب خرقه لقاعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، زُعم أن لفتة قام بها، وتم التقاطها بواسطة صورة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنكر حارس مرمى كريستال بالاس التهمة وطلب جلسة استماع شخصية".

وكان الحارس قد نشر سابقًا تغريدة في السابع من يناير الماضي يؤكد فيها براءة موقفه من الاتهام.

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