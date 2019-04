حارس كريستال بالاس يهرب من عقوبة بسبب التحية النازية

لن يتم عقاب الحارس الويلزي، واين هينيسي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، بسبب قيامه بالتحية النازية أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زميله الألماني ماكس ماير.

وكان اللاعب قد ظهر في صورة أثناء الاحتفال بعيد الميلاد مع أصدقاءه في الفريق اللندني، وهو يؤدي التحية النازية.

لكن رفض الإدعاءات ضده، قائلاً أنه كان يشاور ويصرخ للشخص الذي يصور اللاعبين وواضعاً يده على فمه من أجل أن يكون صوته أعلى.

وفتحت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقًا حول الأمر، لكنها لم تثبت شيئًا حول الأمر يتم تبرءة اللاعب.

وجاء بيان لجنة الانضباط: "لقد تلقى واين هينيسي تهماً ضده لم تثبت صحتها بسبب خرقه لقاعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، زُعم أن لفتة قام بها، وتم التقاطها بواسطة صورة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنكر حارس مرمى كريستال بالاس التهمة وطلب جلسة استماع شخصية".

Yesterday evening I had a meal with my team mates and we had a group photograph. I waved and shouted at the person taking the picture to get on with it and at the same time put my hand over my mouth to make the sound carry. It’s been brought to my attention that frozen in a