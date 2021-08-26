حارس فياريال على أعتاب برشلونة بسبب نيتو !

صفقة جديدة لبرشلونة دون دفع أي أموال

يواصل نوربيرتو نيتو حارس نادي برشلونة، محاولاته للرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيتو أصبح الحارس الأساسي للنادي الكتالوني مؤخرًا، بسبب الإصابة القوية التي لحقت بزميله الألماني مارك تير شتيجن.

البرازيلي يؤمن أنه مع اقتراب عودة شتيجن عقب نهاية الراحة الدولية القادمة، سيعود مرة أخرى إلى دكة البدلاء، لذلك قرر التصرف سريعًا.

إلى أين يذهب نيتو؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى أن خيار الانتقال إلى فياريال يعتبر هو الأقرب لنيتو في الوقت الحالي، لرغبة المدرب أوناي إيمري في تدعيم مركز حراسة المرمى.

وأوضحت أن برشلونة طلب من الغواصات الصفراء الحصول على مبلغ 15 مليون يورو مقابل التخلي عن صاحب الـ32 سنة.

وهو الأمر الذي رفضه فياريال بشكل قاطع، وعرض إمكانية تبادل اللاعبين دون دفع أي أموال، وعلى رأسهم الحارس سيرخيو أسينخو.

هل يوافق كومان على حارس فياريال؟

المدرب رونالد كومان قد يرحب بهذه الفكرة كثيرًا، بسبب رغبته في وجود حارس متمرس لمساعدة شتيجن، بدلًا من الشاب إيناكي بينيا.

وكان نيتو قد انتقل إلى برشلونة في يوليو 2019 مقابل 26 مليون يورو قادمًا من فالنسيا، ولعب 19 مباراة فقط مع الفريق بكل البطولات.

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