حارس غير معروف وتجاهل ميسي .. التشكيل المثالي لتير شتيجن يثير الجدل!

في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة ضمت أفضل 11 لاعبًا زاملهم في الملاعب.

تير شتيجن لعب مع ميسي لمدة سبعة مواسم في برشلونة، قبل أن يرحل الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده في "كامب نو".

التشكيل الذي اختار تير شتيجن جاء بناء على اللاعبين الذين شاركهم غرف الملابس في الأندية التي لعب لها طوال مسيرته، وهي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبرشلونة، إلى جانب منتخب ألمانيا.

الغريب أن تير شتيجن اختار سبعة لاعبين دفعة واحدة من برشلونة، هم داني ألفيش، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز وفرينكي دي يونج.

الخيار الآخر المثير للجدل بجانب استبعاد ميسي من التشكيل، كان اختيار حارس المرمى.

وقرر تير شتيجن اختيار الحارس الألماني يانيس بلاسفيتش الذي زامله في صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ، وكان الحارس البديل للاعب برشلونة الحالي.

أما في خط الهجوم، فقد وقع اختيار تير شتيجن على الثنائي الألماني ماركو رويس وماريو جوتزه، وزاملهما حارس برشلونة في صفوف منتخب ألمانيا، إلى جانب أنطونيو روديجر لإكمال خط الدفاع.

اقرأ أيضًا ..





هو الأهم في مسيرتي ولولاه لضاع التورنيدو .. الأب الروحي لنجوم كرة القدم

غضب جماهيري وإخفاقات لا تتوقف .. هل حان وقت التغيير الجذري في باريس؟

منافس التعاون .. كريسبو يواصل رحلته التدريبية من المنطقة العربية