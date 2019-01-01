حارس تونس يعتذر عن واقعة مباراة غانا

معز حسن يعتذر عبر تويتر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم معز حسن حارس مرمى المنتخب التونسي باعتذار علني عما حدث في مباراة غانا بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب التونسي قد تغلب على نظيره الغاني بركلات الترجيح، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وشهدت تلك المباراة اعتراض الحارس على تبديله في الشوط الثاني الإضافي قبل ركلات الترجيح.

من جانبه اعتذر حسن للمدرب واللاعبين والجمهور التونسي، مؤكداً ان هذا التصرف كان نابعاً من إيمانه بقدرته على تقديم الإضافة في ركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب الونسي تأهل لملاقاة مدغشقر الحصان الأسود لتلك النسخة.