حارس تشيلسي السابق: لامبارد سيندم لو رفض البلوز

مارك بوسنيتش حارس مرمى كل من ليفربول وتشيلسي المعتزل يطالب فرانك لامبارد بقبول عرض البلوز وتدريب الفريق في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب الاسترالي مارك بوسنيتش لاعب تشيلسي وليفربول السابق زميله فرانك لامبارد بقبول عرض تدريب البلوز خلال الموسم القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوسنيتش وأكد خلالها أن الفريق يمكنه أن يستفيد كثيرًا من وجود لامبارد في صفوفه بالفترة المقبلة.

💫 الجدل الذي صاحب نشر بنزيما للصورة أصبح معتادًا في كرة القدم، وأحيانًا كثيرة ينتهي بصفقة تقلب سوق الانتقالات، وأحيان آخرى ينتهي بدون أي شيء وتكون مجرد صورة لا تعني الكثير. 🤷‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وقال“لو انضم لامبارد لتدريب تشيلسي ستكون تلك خطوة عظيمة بالنسبة لكلا الطرفين، بالنسبة للفريق فهم لن يستطيعوا التدعيم في سوق الانتقالات، ورحل أفضل لاعب لديهم، هم في حاجة لأسطورة مثله من أجل تلك المرحلة".

وأضاف: "لن تكون رحلة سهلة بكل تأكيد لكن وجود لامبارد سيساعد على تجاوز تلك الفترة بسلاسة أكبر، وبالنسبة لفرانك فلابد أن تلك هي وظيفة أحلامه، هناك قلة قليلة في العالم سيتم عرض ذلك العمل عليهم".

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وأكمل: "لو استمر لامبارد في صفوف ديربي كاونتي ولم يسر بشكل جيد في الموسم المقبل سيندم على تفويت فرص تدريب تشيلسي، أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة له".

جدير بالذكر أن لامبارد كان قد ارتبط اسمه في الفترة الماضية بخلافة ماوريزيو ساري بتدريب تشيلسي في الموسم المقبل.