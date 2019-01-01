حارس برايتون: سنؤثر على سباق اللقب

مات راين حارس مرمى فريق برايتون يأمل في التأثير على سباق لقب الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة الأخيرة.

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أكد مات راين حارس مرمى فريق برايتون على رغبته في أن يكون فريقه له دورًا مؤثرًا على سباق اللقب في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راين وأكد خلالها أن فريقه سيحاول أن يكون له دورًا في تحديد بطل الدوري في الموسم الجاري حيث سيواجه مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة.

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وقال راين"في الوقت الحالي نحن نقف بموقف المتفرج على سباق اللقب، لكننا ربما يكون لدينا تأثير على دراما الجولة الأخيرة من البريميرليج ضد مانشستر سيتي".

وأضاف: "الأمر مثير من وجهة نظري أن نواجههم في المباراة الأخيرة، ففي كل مرة نواجه فريقًا كبيرًا تكون لدينا رغبة في ترك ذكرى جيدة بالنجاح أمامهم".

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وأكمل: "فلنأمل أنه بحلول الجولة الأخيرة من الدوري يكون ضغط المنافسة على مقاعد الهبوط قد انتهى وأن نخوض المباراة فقط من أجل المتعة".

جدير بالذكر أن ليفربول في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.