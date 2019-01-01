حارس الظفرة يكشف سبب الفوز على العين في الدوري الإماراتي

الظفرة يُسقط العين في الدوري الإماراتي

تحدث خالد السناني حارس مرمى الظفرة الإماراتي، عن الفوز على العين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الظفرة تمكن من خطف 3 نقاط هامة في مشواره في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي من أجل تحسين مركزه.

وقال السناني في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز اليوم، أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خلال اللقاء".

وأضاف حارس مرمى الظفرة: "نفذنا ما طلبه المدير الفني في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص كانت كفيلة بزيادة الأهداف".

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وتابع السناني: "نادي العين فريق كبير وهذه 3 نقاط لم نتوقعها أن نحصل عليها، وخضنا اللقاء بتركيز قوي وهو سبب الحصول على 3 نقاط".