حارس الشباب يرفض ترك السعودية بسبب كورونا

فيروس كورونا يضرب جميع أنحاء العالم

قام فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب السعودي بعدم تسجيل اسمه في القائمة المسافرة لتونس من السعودية.

ويتم في الوقت الحالي إجلاء اللاعبين التوانسة من السعودية للعودة إلى مسقط رأسهم، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مؤخرًا.

ولم يسجل بن مصطفى اسمه في الكشوف التي تم إعدادها بالتعاون بين السفارة التونسية والجزائرية ووزارة الرياضة السعودية لإجلائهم إلى بلادهم.

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وأعلن أنيس بن ميم وكيل اللاعبين التونسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللاعب قام بلفتة إنسانية تجاه زميله محمود بن صالح الذي توفت والدته منذ أيام.

وقال بن ميم عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "في موقف إنساني مشرف، الحارس الدولي فاروق بن مصطفى هو من تنازل و ترك مقعده في طائرة الإجلاء من المملكة العربية السعودية إلى جربة، لصالح زميله محمود بن صالح الذي توفت والدته قبل أيام".

- في موقف إنساني مشرف ، الحارس الدولي فاروق بن مصطفى هو من تنازل و ترك مقعده في طائرة الاجلاء من المملكة العربية السعودية الى جربة ، لصالح زميله محمود بن صالح الذي توفت والدته قبل أيام ..❤️🙏#برافو_فاروق ❤❤ pic.twitter.com/052ZnUDGXe — أنيس بن ميم (@anis_b_mime) April 20, 2020

وأوضحت بعض المصادر أن فاروق بن مصطفى لم يترك مقعده لزميله التونسي، بل هو رفض ترك السعودية حتى تنتهي الأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا.

ويعد فاروق بن مصطفى من أهم الحراس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة لما يقدمه مع فريق الليوث.