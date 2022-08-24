حارس الأهلي ينتقد زملائه بعد التعادل مع القيصومة!

أبدى حارس مرمى فريق الأهلي السعودي، ياسر المسيليم، استيائه من استمرار الأخطاء التي يقع فيها زملائه اللاعبين منذ الموسم الماضي.
وجاء ذلك بعد تعادل الأهلي مع فريق القيصومة بنتيجة 1-1 بعد تسجيل الأخير الهدف القاتل في الدقيقة 90+1، في افتتاحية دوري يلو للدرجة الأولى.
ماذا حدث في المباراة؟
الأهلي كان يمني النفس بتحقيق الانتصار الأول له والتأكيد على أهمية العودة إلى دوري روشن السعودي هذا الموسم.
د26‘⚽️ هدف لـ #الأهلي 👏🔥— دوري يلو (@FDL_KSA) August 24, 2022
عبدالله المقرن يحرز هدف التقدم لفريقه#الأهلي_القيصومة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Hw6Bcy0Ebh
وبعد أن تقدم في النتيجة في الدقيقة 26 عن طريق عبد الله المقرن، تعادل القيصومة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ ارتكبه قلب الدفاع في استلام الكرة ليتمكن حميد جاوشي من معادلة النتيجة.
د90+1‘⚽️ هدف لـ #القيصومة 👏🔥— دوري يلو (@FDL_KSA) August 24, 2022
حميد جاوشي يسجل هدف التعادل لفريقه#الأهلي_القيصومة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/BTGPPl9DPf
الأمر الذي أغضب الحارس ياسر المسيليم وجعله يبدي استيائه وغضبه من الأخطاء المتكررة التي جعلت الأهلي في دوري يلو.
ماذا قال المسيليم؟
قال المسيليم في تصريحات للناقل الرسمي عقب المباراة: "إلى متى نتحمل نتيجة الأخطاء الفردية، كنا متفوقين حتى الدقيقة الأخيرة وبسبب عدم التركيز استقبلنا هدفًا".
وواصل: "نعم جميعنا كلاعبين نتحمل الهدف والنتيجة، لكن يجب أن نكون أكثر تركيزًا ولقد تحدثنا عن هذا الأمر كثيرًا".
كما أوضح المسيليم أنه يتمنى تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة لمصالحة الجماهير واستعادة الثقة في مشوار العودة إلى دوري روشن السعودي.
حيث اختتم: " نتمنى الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشوارنا حتى نكسب ثقة جماهيرنا التي لا تتأخر عن مؤازرتنا من داخل الملعب".
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