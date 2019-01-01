حارس أرسنال السابق: خلاف ليمان وألمونيا جعل كل تدريب كنهائي الأبطال

فيتو مانوني حارس فريق أرسنال السابق يكشف آثار خلافات كل من يانز ليمان ومانويل ألمونيا على الفريق في التدريبات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فيتو مانوني حارس مرمى فريق أرسنال السابق عن تفاصيل جديدة في خلافات كل من مانويل ألمونيا ويانز ليمان زميليه السابقين في صفوف المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانوني لصالح جول.كوم، وأكد خلالها أن ذلك الخلاف كان له أثرًا كبيرًا على تطوره كحارس مرمى.

لعب أنطونيو رييس 3 مواسم بقميص آرسنال، وتوج بالدوري الإنجليزي ليصبح أول لاعب إسباني يفوز بالبريميرليج 🏆pic.twitter.com/sI8WfIBs26 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وقال مانوني: "ليمان كان حارس عنيف خاصة مع ألمونيا، يمكنكم أن تتخيلوا كيف كان الأمر بالنسبة لي، وكيف كانت الأمور متوترة في تدريبات الفريق دائمًا، عادة يجب أن تساعد زملائك في التدريبات خاصة في تلك الأمور التي تستدعي وجود لاعبين أو أكثر، لكن ذلك لم يكن يحدث".

وأضاف: "في أحدى المرات تشاجرا لكنني لم أكن من فصل بينهما، لقد كنت مجرد لاعب شاب وذلك الثنائي دومًا ما يتشاجران ويجعلان كل تدريب كمباراة نهائي في دوري أبطال أوروبا، لم يكن يمكنك أن تفقد الكرة أو أن تقوم بأي شيء بشكل خاطئ معهما".

آرسنال يُغلق أول صفقات الصيف من الدوري الصيني!

واختتم: "لكن كل ذلك كان سببًا كبيرًا في تعلمي للعديد من الأشياء، لقد منحني ذلك الفرصة للنضوج، وأن أصبح الشخص الذي يستطيع التعامل مع الأجواء الصعبة".

جدير بالذكر أن ليمان كان قد أوضح في مذكراته تفاصيل تلك المشاجرة التي بدأت عقب مخالفة في تقسيمة بالتدريبات اعترض عليها ألمونيا، وفي المقابل رفض الأخير التعليق على التفاصيل التي نشرها ليمان وقال أنه لا يهتم لما يكتبه أو يقوله.