حارس أرسنال السابق: أوزيل يتسبب في إحباطي

حارس مرمى فريق أرسنال السابق بوب ويلسون ينتقد مسعود أوزيل ويؤكد أنه في حاجة للمزيد من الأداء الثابت إذا ما أراد أن يساعد المدفعجية خلال الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بوب ويلسون حارس مرمى فريق أرسنال السابق أن الفريق في حاجة لمساعدة النجم الألماني مسعود أوزيل خلال ما تبقى من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ويلسون وأكد خلالها على أهمية أوزيل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن أوزيل يعاني من تذبذب واضح في المستوى.

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وقال ويلسون: "هو واحد من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة الذين رأيتهم في السنوات الأخيرة ومنذ فترة طويلة، ويرى أشيائًا لا يراها سواه".

وأضاف: "لقد سجل ضد بورنموث عندما كان منفردًا بحارس المرمى، وسدد الكرة على الأرض، لقد كانت مهارة استثنائية منه".

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وأكمل: "ما يقدمه من أداء عندما يشارك مع الفريق يظهر تحديدًا ما الذي ينقص أرسنال عندما يكون بعيدًا عن التشكيلة في أي لقاء".

واختتم تصريحاته: "لكنه أحيانًا يمكنه أن يكون محبط للغاية، عندما يدخل للملعب ولا تعرف أي لاعب سيظهر، فهو يستطيع أن يذهل الجمهور في يوم ويظهر في يوم آخر ولا يقدم ما يرضيهم".