حارس أحد يدافع على احتفاله المستفز أمام جماهير الهلال

الدوري السعودي أصبح على صفيح ساخن

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أثار احتفال حارس أحد السعودي، عبدالله العويشير، أمام جماهير الهلال عقب نهاية اللقاء، الجدل في الأوساط السعودية.

وفرض أحد التعادل السلبي على الهلال، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، من الدوري السعودي.

وأشعل التعادل السلبي، صراع صدارة الدوري، بعدما أصبح الفارق بين الهلال والنصر، نقطتين لصالح الأول.

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🗓️ 29/3: في 🇸🇦 النصر -الثاني- يستضيف الهلال -الأول- والفارق بينهما نقطتين..

🗓️ 30/3: في 🇪🇬 الزمالك -الأول- يستضيف الأهلي -الثاني- والفارق بينهما نقطتين..



ننتظر مواجهات على صفيح ساخن! 😍 pic.twitter.com/2LFQtHDK5r — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وقام الحارس أثناء الخروج من أرضية الملعب بالاحتفال بالنقطة التي جناها فريقه، على شكل "دودة"، وهو ما استفز جماهير الزعيم.

ليرد عقب نهاية اللقاء مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة لأحد: "لم أقصد استفزاز جماهير الهلال، احتفالي عقب المباراة على طريقة "الدودة" كان تعبيرًا عن الفرحة بنتيجة التعادل، وأتمنى استمرارنا في الدوري السعودي للمحترفين".

عبدالله العويشير – حارس فريق #أحد: لاعبو الهلال تنرفزوا، والجمهور "سبني" وقلت على راسي و في العادة الجمهور يحيي من يشير لهم بـ "على راسي"، وحركتي "الدودة" دائماً أسويها وليست لأول مرة.#الهلال_أحد pic.twitter.com/9dOJ00pDn0 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 23, 2019

الجدير بالذكر أن أحد يتذيل جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 9 نقاط عن مناطق الهروب من الهبوط.