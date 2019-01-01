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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حارس أحد يدافع على احتفاله المستفز أمام جماهير الهلال

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الدوري السعودي أصبح على صفيح ساخن
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أثار احتفال حارس أحد السعودي، عبدالله العويشير، أمام جماهير الهلال عقب نهاية اللقاء، الجدل في الأوساط السعودية.

وفرض أحد التعادل السلبي على الهلال، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، من الدوري السعودي.

وأشعل التعادل السلبي، صراع صدارة الدوري، بعدما أصبح الفارق بين الهلال والنصر، نقطتين لصالح الأول.

وقام الحارس أثناء الخروج من أرضية الملعب بالاحتفال بالنقطة التي جناها فريقه، على شكل "دودة"، وهو ما استفز جماهير الزعيم.

ليرد عقب نهاية اللقاء مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة لأحد: "لم أقصد استفزاز جماهير الهلال، احتفالي عقب المباراة على طريقة "الدودة" كان تعبيرًا عن الفرحة بنتيجة التعادل، وأتمنى استمرارنا في الدوري السعودي للمحترفين".

الجدير بالذكر أن أحد يتذيل جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 9 نقاط عن مناطق الهروب من الهبوط.

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