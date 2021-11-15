حارسة منتخب إيران للسيدات رجل أم امرأة؟ القصة الكاملة

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخيرًا حالة الجدل التي تسببت فيها شكوى الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتحديد جنس زهرة قدي حارسة مرمى إيران.

منتخب الأردن للسيدات تواجه أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للسيدات 2022.

وبعد أن انتهى اللقاء بالتعادل، لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها منتخب إيران، بعد تألق كبيرة من حارسة المرمى.

لكن مظهر حارسة مرمى إيران، زهرة قدي، أثار جدلًا واسعًا، حيث ثارت شكوك بأنها ذكر وليست أنثى.

ماذا فعل الاتحاد الأردني لكرة القدم؟

الاتحاد الأردني لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي للتحقق من نوع حارسة مرمى إيران.

علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي تتضمن صورة الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى الاتحاد الآسيوي.

وعلق رئيس الاتحاد الأردني: "إنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة، من فضلك استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي".

وأشار الخطاب: "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له تاريخ في قضايا النوع وتعاطي المنشطات".

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

لماذا تم التشكيك في نوع حارسة مرمى إيران؟

التشكيك بدأ بعد الصورة التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء احتفال منتخب إيران للسيدات بالفوز على الأردن.

ومع انحسار حجاب حارسة مرمى إيران، ظهر شعرها القصير، ما جعل البعض يتحدث عن احتمال عدم كونها أنثى.

كيف حسم الاتحاد الآسيوي الجدل؟

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن نتائج التحقيقات التي أجراها بناء على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأثبتت التحقيقات أن زهرة قدي أنثى بالفعل، وأرسل الاتحاد الآسيوي إلى نظيره الأردني لتأكيد الأمر.