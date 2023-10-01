"حاربت من أجله وفشلت" .. ستيفن جيرارد يعض أصابع الندم على نجم السعودية ورسالة لجمهور الأهلي

المدرب الإنجليزي قاد الاتفاق بالأمس للتعادل مع الأهلي، فماذا قال عقب المباراة؟

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كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق السعودي، عن أسفه لرحيل أحد نجوم النواخذة في الميركاتو الصيفي المنقضي، مؤكدًا أنه حارب لبقائه دون فائدة.

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النواخذة خسروا جهود لاعب الوسط فيصل الغامدي في الصيف، إذ انتقل لنادي الاتحاد بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة، ليفوز الزعيم بنجم منتخب السعودية تحت 23 عامًا.

وحول اللاعب قال جيرارد، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالأمس بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الرياضية": "حاربت من أجل استمرار الغامدي، حاربت كثيرًا وأردت استمراره حقًا معنا، لأنه إضافة حقيقية في وسط الملعب وأنا هدفي الحفاظ على أفضل اللاعبين".

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الإنجليزي قاد فريقه الأمس للخروج بنقطة التعادل أمام الأهلي 0-0، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وحول تلك المباراة، علق: "المباراة شهدت فرصتين هم الأخطر، كلتاهما للاتفاق، كان من الممكن أن نفوز، والجميع ضحى من أجل ذلك، لكن لم نفلح، في النهاية أنا سعيد بالشكل الدفاعي لفريقي".

واختتم برسالة لجمهور الراقي: "الجماهير الأهلاوية رائعة، أشكرها على حضورها المميز في المباراة، وشكرًا للاعبين الذين قدموا مباراة مميزة رغم صعوبتها".

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، فيما يحل الأهلي سادسًا بـ16 نقطة.

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