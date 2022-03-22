حادث مميت لنجم أياكس قبل مواجهة الجزائر في تصفيات كأس العالم

تعرض أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس لحادث سيارة صعب للغاية في طريقه للعاصمة الكاميرونية ياوندي.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب لم يمسه أي سوء بالرغم من صعوبة الحادث.

اللاعب كان يتجه إلى معسكر المنتخب الكاميروني الذي يقام في مدينة دوالا قبل أن يتعرض للحادث، الذي ولحسن الحظ كانت أضراره مادية فقط في السيارتين دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات ملحوظة.

ورغم الحادث وصعوبته من المنتظر أن يبدأ أونانا مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم ضد الجزائر أساسيًا.

🔴 URGENT ! En direction de Douala (venant de Yaoundé) André Onana a été victime d'un accident de circulation.



Plus de peur que de mal, le gardien international Camerounais va bien, même si le véhicule a été touché. #CFOOT🇨🇲 pic.twitter.com/FjcUnohmPe — CFOOT (@cfootcameroun) March 22, 2022

ويلعب منتخب الجزائر مباراة الذهاب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في الكاميرون مساء الجمعة، على أن تقام مواجهة العودة مساء الثلاثاء القادم.

أونانا كان قد تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة عام في فبراير من العام الماضي بسبب ظهور نتائج إيجابية للمنشطات في عينة بول خاصة به، لكن اللاعب استأنف القرار وتم إيقافه لتسعة أشهر فقط.

جدير بالذكر أن عقد أونانا الحالي مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الرحيل مجانًا بحلول فترة الانتقالات الصيفية.