حادثة قتل توقف العمل في جدارية تخليد ميسي ومارادونا معاً

أسطورية ميسي ومارادونا منعت من التخليد على جدران الأرجنتين

خطط بعض الفنانين في الأرجنتين لصناعة جدارية جديدة تحديدًا في مدينة "روزاريو" تشمل تواجد الأسطورة ليونيل ميسي بجوار أرماندو مارادونا.

وكانت الجدارية تحمل صورة الإثنين بقميص نادي "Newell's Old Boys" الذي سبق وأن لعب له الثنائي الأسطوري الأرجنتيني.

لكن بعض الصحف الأرجنتينية قد تحدثت عن مقتل الفنانين الذين صنعوا الجدارية، وبالتالي لم يتم كشف النقاب عن الجدارية الجديدة.

وبحسب الأنباء التي وردت من الأرجنتين، فإن الفنانين أصحاب الجدارية قد تم قتلهم في خلال إطلاق نار من سيارة مسرعة.

ويأتي ذلك الاعتداء قبل أيام قليلة من ديربي روزاريو الذي يجمع فريق يانج بويز أمام نادي روزاريو سينترال الذي سيلعب الخميس القادم.

كما نشرت بعض الصور للجدارية العملاقة التي سعى الفنانين إلى صناعتها، حيث لم تكن قد اكتملت بعد.

The official unveiling of the new Messi & Maradona murals in Rosario this morning has been cancelled after two of the artists who were painting the murals were shot in a drive-by shooting.



Absolutely horrific act of violence with the Rosario Derby just days away. #Newells pic.twitter.com/loZLrSzE7L — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) July 16, 2022

وتحتوي الجدارية على صور ميسي ومارادونا وهم بقميص فريق يانج بويز الأرجنتيني.

حيث كان قد سبق للثنائي أن شاركوا مع الفريق الأرجنتيني العريق، فلعب له ليونيل في بدايته قبل الانتقال من فريق الشباب إلى برشلونة.

كما لعب لهم مارادونا فترة قصيرة منذ أن انتقل من فريق إشبيلية لهم في عام 1993، قبل أن يتم إيقاف الأسطورة الأرجنتينية في عام 1994 لمدة عام.

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