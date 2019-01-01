الطرابلسي: أنا ضد إقامة مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا في يوم واحد

الطرابلسي يتحدث عن مباريات نصف النهائي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حاتم الطرابلسي، نجم الكرة التونسية السابق، على أنه ضد فكرة إقامة مباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في يوم واحد.

منتخب تونس سيواجه السنغال، والجزائر أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا مساء اليوم الأحد.

الطرابلسي قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورت": "مصر بها بنية تحتية جيدة، ولكن النقاط السلبية، كان من المفروض أن تقام مباراة اليوم في الساعة العاشرة، وأن يقام اللقاء الثاني مساء الغد، لكي يكون الطقس معتدلًا".

حاتم الطرابلسي تابع: "هذا لابد أن يتقدم به أحد للاتحاد الإفريقي، لأننا شاهدنا إجهاد اللاعبين للكثير من اللاعبين، ولكن هناك عائق أمام الفرق بسبب المستوى البدني".

منتخب تونس عانى طوال البطولة من ضغط المباريات، حيث يلعب مباراة كل 72 ساعة، وهو الأمر الذي تسبب في إجهاد للاعبيه.