جيوفينكو يهاجم إدارة تورنتو ويصرح: تركيزي واهتمامي أصبح في تحدٍ آخر

بعد انضمامه للهلال السعودي، جيوفينكو يوجه رسالة لنادي وجمهور تورنتو الكندي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي الجديد، على توديع ناديه السابق تورنتو الكندي، وجماهيره، بعد رحيله عنه.

جيوفينكو وجه رسالة وداع إلى ناديه جماهيره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قال: "تورنتو كان موطنًا لي ولعائلتي لمدة 5 سنوات تقريبًا، وفور وصولي من إيطاليا في يناير 2015 شعرت بشيء مميز على الفور".

اللاعب الإيطالي تابع: "استطعنا أن نحقق نتائج رائعة في الدوري الأميركي، وجعلنا تورنتو واحدًا من أفضل الفرق، ولم نفعل هذا بمفردنا بدون جماهيرنا العظيمة، التي ساهمت بشكل كبير في صنع تاريخ غير مسبوق"

لاعب الهلال الجديد أردف: "كتبنا فصلًا ديدًا في تاريخ النادي معًا، لقد كانت هذه الرحلة تجربة رائعة لعائلتي ولي، بدون تردد أستطيع القول أنني أريد أن ينتهي الأمر بشكل مختلف"

وواصل: "كنت أتمنى تجديد عقدي والانتهاء من مسيرتي في مدينة أشعر كما أكون في منزلي، هنا حيث ولدت إبنتي وأخذ إبني خطواته الأولى في ملعب كرة القدم، ولكن اتجاه إدارة تورنتو الحالية كانت مترددة في تجديد عقدي الذي كنت أتمنى تجديد عقدي منذ موسمين"

واستطرد قائلًا: "الإدارة عرض عليّ أمورًا اعتبرتها غير مقبولة، وقد يقولون أنني غادرت صفقة أكثر ربحية، ولكن ليس هذا صحيحًا، وعرضهم وانعدام الشفافية رسالة واضحة، ويبدو أن الإدارة تفضل التركيز على أشياء أخرى غير الرغبة في الفوز"

"بعدما نمت العلامة التجارية وارتفع أسهم تورنتو بالداخل والخارج، يبدو أنني لم أعد أخدم غرضهم الآن، لذلك أعلن عن أن مدة خدمتي كلاعب في تورنتو قد انتهت".

واختتم جيوفينكو تصريحاته قائلًا: "سأركز اهتمامي وجهودي نحو تحدٍ آخر، واحتفظ بذكرياتي الجميلة مع تورنتو، وشكرًا على كل شيء تعلمته فيه".

الهلال أعلن عن ضم جيوفينكو من تورنتو الكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 3 مواسم، بعد توقيع العقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.