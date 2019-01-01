جيوفينكو: متشوق لتمثيل الهلال في أقرب مباراة

الإيطالي جيوفينكو يبدي سعادته بالانضمام للهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الهلال السعودي الجديد، على أنه يمتلك هدف بعينه مع الفريق، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي الهلال قام بتقديم جيوفينكو لجماهيره، بين شوطي مباراة الفتح، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب محيط الرعب.

جيوفينكو قال خلال تصريحات للناقل الرسمي دوري بلس: "متشوق لتمثيل الهلال في أقرب وقت، وجئت من أجل خوض تجربة جديدة".

الجميع يحتفي به، وهو قائد #الهلال التاريخي.



محمد الشلهوب الذهب الذي لا يصدأ دائمًا.🔥 pic.twitter.com/DjIrKk5TJI — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 4, 2019

اللاعب الإيطالي تابع: "أتيت إلى السعودية من أجل اكتشاف ثقافة جديدة سمعت عنها كثيرًا، وخوض تجربة مع فريق نادي الهلال".

ونجح الهلال في الحصول على جيوفينكو، قادمًا من فريق تورنتو الكندي، حيث سبق له ولعب في صفوف يوفنتوس والمنتخب الإيطالي.