تقارير: جيوفينكو وخربين سيرحلان عن الهلال في يناير

هل يرحل الثنائي عن الهلال في الشتاء؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال السعودي، استقر على رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والسوري عمر خربين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الهلال احتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر مؤخرًا، بعد الفوز في المباراة الأولى على الترجي التونسي، ثم خسارة نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي، وخسارة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال استقر على رحيل جيوفينكو، بسبب المبلغ المالي الكبير الذي يتقاضاه من الزعيم خلال الوقت الحالي.

وانتقل جيوفينكو إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق تورونتو الكندي.

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وسيرحل عمر خربين، بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو به، بعد المستوى الباهت الذي ظهر به في كأس العالم للأندية.

ولم ينجح عمر خربين في حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الهلال تحت قيادة لوشيسكو، في ظل تألق منافسه الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

وشارك خربين خلال الموسم الحالي مع الهلال في 10 مباريات، سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفين.