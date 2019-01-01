جيوفينكو: أشعر بالفخر لتمثيل الهلال وعلينا التركيز للتتويج بالآسيوية

المهاجم الإيطالي سيبذل قصارى جهده للتتويج بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على أن كل شيء جديد ومختلف بالنسبة له، منذ الانضمام للزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جيوفينكو قال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة العين: "يجب علينا أن ندخل المباراة ونحن ندرك قيمة الخصم، وأن نعرف أن كل لقاء سيكون صعبًا، وأن نقدم الأفضل لدينا".

اللاعب الإيطالي تابع: "يجب علينا التركيز من أجل تسهيل مهمتنا الآسيوية، وخلال الفترة الماضية مع الهلال كل مباراة مختلفة عن الأخرى، من حيث الظروف والتفاصيل".

سيبا واصل: "أشعر بالفخر لتمثيل أكبر نادي في آسيا في بطولة دوري الأبطال، وهذه البطولة يجب أن أعطي كل ما لدي لخدمة الفريق فيها".

جيوفينكو يحصد أفضل لاعب في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي، وفقًا لاختيار جماهير جول.🇮🇹 pic.twitter.com/zQ5ooEzz0j — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 4, 2019

لاعب الهلال أردف: "بالرغم من انقطاعي عن المباريات لفترة من 4 إلى 5 أشهر سابقة، إلا وأن وضعي البدني تحسن بالتدريج، وسأعمل للوصول للأفضل رفقة الزعيم".

واختتم سيباستيان تصريحاته قائلًا: "فترة قبل انتقالي للهلال كانت توقف بالنسبة لي، ووصلت الآن لمرحلة متقدمة من الجاهزية للمشاركة في المباريات بشكل جيد".

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الهلال سيحل ضيفًا على العين الإماراتي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد.