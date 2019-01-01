جيوفينكو: أشعر بأنني أفضل والأهم نقاط لقاء الفيصلي

اللاعب الإيطالي يتحدث عن الفوز على الفيصلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على أن مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفين لم تكن سهلة.

الهلال حقق الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال جيوفينكو خلال تصريحات عقب المباراة: "المباراة ليست سهلة، ولكن النقاط الثلاث كانت أهم شيء وحققناها".

سيبا يصنع الفارق مع الهلال 👏

هدف في القادسية ⚽️

هدفان في الفيصلي ⚽️⚽️ https://t.co/Ku3gpH1SCK — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وعن مستوى الهلال، قال جيوفينكو: "دائمًا ما نحاول الوصول إلى نفس الطريقة، واستغلال المساحات التي تتاح أمامنا لتسجيل الأهداف".

وبعد سؤاله عن قدرته على المشاركة في 90 دقيقة، قال سيبا: "بعد 4 أشهر، أصبحت أشارك من 70 إلى 75 دقيقة، وأشعر أنني في حالة طيبة".

جيوفينكو تمكن من تسجيل هدفي فوز الهلال على الفيصلي، حيث تم تغييره بالدقيقة 80 بعد إحرازه هدف التقدم بدقيقة.