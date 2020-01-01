جيوفينكو: أتمنى العودة لمنتخب إيطاليا وأنا سعيد مع الهلال السعودي

لاعب يوفنتوس السابق قال: "أتمنى الاعتزال في إيطاليا".

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، عن عودته إلى منتخب إيطاليا، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن صفوفه، منذ آخر انضمام له عام 2018.

وغادر جيوفينكو إيطاليا عام 2015، منتقلًا من يوفنتوس إلى صفوف تورنتو الكندي، ليتألق في صفوفه، ويحقق لقب كأس أمريكا الشمالية، والعديد من الألقاب الأخرى.

ويقدم اللاعب الإيطالي مستويات رائعة رفقة الهلال السعودي، حيث يرغب في استكمال عقده، وعدم الرحيل خلال الوقت الحالي، في ظل شعوره بالراحة والسعادة رفقة الزعيم.

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جيوفينكو تحدث عبر فيديو مباشر له عبر حساب "Chronicles of Locker Room" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، على عودته إلى المنتخب الإيطالي، حيث قال:

"المنتخب الإيطالي؟ الطريقة الوحيدة هي العودة إلى إيطاليا، والقيام بشيء رائع سيسمح لي بالعودة إلى صفوفه، ويمر الآن المنتخب بوقت جيد، ويمتلك عناصر مميزة".

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ولعب جيوفينكو مع المنتخب الإيطالي 23 مباراة، منهم 18 لقاء كبديل، ويسعى للعودة إلى صفوفه، مثله مثل الكثير من المهاجمين الذين عادوا لارتداء قميص إيطاليا من جديد.

واختتم جيوفينكو تصريحاته، مشيرًا إلى أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في إيطاليا، ولكنه يشعر بالسعادة رفقة فريق الهلال السعودي خلال الوقت الحالي، في ظل رغبة فريقه في الفوز بالبطولات.

وينتهي عقد جيوفينكو مع الهلال السعودي بنهاية شهر ديسمبر 2021، حيث نجح في التتويج معه بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي.