جينياك: بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم

بيير جينياك نجم منتخب فرنسا وفريق مونتيري تايجرز يؤكد أن كريم بنزيما مواطنه هو المهاجم الأفضل في العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيير جينياك نجم منتخب فرنسا السابق وفريق مونتيري تايجرز المكسيكي الحالي أن مواطنه الفرنسي كريم بنزيما هو المهاجم الأفضل في العالم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جينياك وأكد خلالها أنه لطالما أعتبر بنزيما المهاجم الأفضل في العالم، منذ أن كان كلاهما بالدوري الفرنسي.

زوجة إيكاردي تحسم موقفه من الانتقال لريال مدريد 🧐https://t.co/fqez7vIqh7 pic.twitter.com/s4aIpSGgcU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

وقال جينياك: "في تولوز كان عمري 23 عامًا فقط وبنزيما يلعب في الفريق الخصم، وسجلت سبعة أهداف أكثر منه وكان ذلك أمرًا هائلًا بالنسبة لي".

وأضاف: "كان بنزيما يستعد لينتقل لصفوف ريال مدريد، وبالنسبة لي دومًا فبنزيما هو المهاجم الأفضل في العالم".

كريستيانو رونالدو يدرس العودة إلى ريال مدريد

واختتم تصريحاته مؤكدًا على استمراره مع مونتيري لفترة طويل قائلأ: "أنا شخص وفي وأشعر بالسعادة هنا وعلى الأغلب سأستمر لفترة".

جدير بالذكر أن جينياك كان قد انضم لصفوف الفريق المكسيكي في موسم 2015-2016 وقدم مستويات طيبة للغاية وتم طلبه في العديد من أندية أمريكا الجنوبية وأيضًا لوس أنجلوس جالاكسي.