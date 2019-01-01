جينسيو: ميسي عبقري ولم نستطع مجاراة النسق طوال الـ 90 دقيقة

مدرب أوليمبيك ليون يتحدث عن أسباب الخسارة من برشلونة وعن ليونيل ميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب أوليس جينيسيو المدير الفني لنادي أوليمبيك ليون إن خسارة فريقه جاءت بسبب فارق الأداء بين الشوط الأول والشوط الثاني.

وسقط ليون أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليودع الفريق الفرنسي البطولة.

وعقب المباراة، قال جينيسيو: "أعتقد أننا كنا أمام مباراة غريبة، لقد انقسمت المباراة إلى نصفين أحدهما لعبنا فيه بشكل جيد والآخر سقطنا فيه تمامًا"

أسبوع سيطرت عليه الفوضى خارج الملعب وإنتهى بإعلان حالة الطوارئ...فهل تمر المرور الكرام؟ #YallaGoal pic.twitter.com/qsO3QS5Dui

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "عقب الهدف الثالث لبرشلونة انتهى كل شيء، تم الانهيار ولذلك تلقينا الهدف الرابع والخامس، برشلونة كان أفضل وكان أكثر قدرة على توزيع جهده"

وتابع: "ليونيل ميسي لاعب عبقري بالفعل، لا أحد يستطيع أن يقوم بما يقوم به ولا أحد يستطيع أن يقدم نفس كرة القدم التي يقدمها ميسي"

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة وأوليمبيك ليون انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يعود الفريق الكتالوني ويفرض سيطرته في مواجهة الإياب.