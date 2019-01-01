جيناس: توتنهام يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

نجم توتنهام السابق يراهن على قدرة السبيرز على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام رغم مواجهة مانشستر سيتي في ربع النهائي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم توتنهام السابق جيرمن جيناس إن السبيرز بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام.

وكان جيناس قد طالب قبل بداية الموسم الحالي بتجديد الثقة في المدرب بوتشيتينو مشيدًا بالعمل الرائع الذي يقدمه مع الفريق.

وحول ذلك، وقبل يوم واحد فقط من المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، جدد جيناس رهانه على قدرة الفريق على الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم.

وقال جيناس: "توتنهام يمتلك فريقًا جيدًا، لقد ظهر ذلك خلال السنوات الأخيرة، وفي هذا العام يبدو الفريق مستعدًا أكثر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "أمام بوروسيا دورتموند قدم توتنهام مباراة مثالية ذهابًا ومباراة جيدة إيابًا، لقد فرض شخصيته وأثبت قدرته على الذهاب بعيدًا في المنافسة الأوروبية الأبرز"

وتابع: "مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي ستكون معقدة للطرفين، الفريقان يمتلكان نفس الحظوظ والدوافع من أجل الفوز"

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يذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا مساء غدٍ الثلاثاء على توتنهام هوتسبيرز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبأ.