جينارو: أفضل أداء لميلان في 2019

لديه أسبابه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، أن ميلان قدم أداءً رائعًا رغم الخسارة بنتيجة 2-1 أمام يوفنتوس في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وأصبح لقب الاسكوديتو أقرب للسيدة العجوز بعدما قلبوا تأخرهم إلى فوز بفضل هدفي ديبالا وكين.

وعلق مدرب ميلان على الأداء: "أنه أفضل أداء لنا في 2019، لقد خسرنا في آخر 20 دقيقة، ليس لأن يوفنتوس لعب جيدًا، لكن بسبب أخطاءنا، تلك الأشياء قد تحدث، عندما نلعب بالطريقة التي نلعب بها".

يوفنتوس ينتظر خسارة نابولي غدًا ليتوج رسميًا بطلًا للدوري الإيطالي وقبل 7 جولات من نهاية البطولة 🏆 pic.twitter.com/LJMftx8APA — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وواصل رينو: "حتى الموسم الماضي، قدمنا على هذا الملعب أداء رائع، وهذا الندم الأكبر، المديرون عليهم الحديث ليس عني، يظهر الأمر وكأننا سُذج".

ليوناردو يعترض على قرارات التحكيم ويحترم جاتوزو

وتابع: "أنا أؤمن أن الحُكم جيدين، لأنني إذا لم أصدق هذا، لذلك لن يكون هناك شيء لأقوم بعملي".

ملخص ما حدث في مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دوتموند بشكل كوميدي 🤦‍♂️😅 pic.twitter.com/CGyfOUuRw7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وأنهى عن خطط يوفنتوس: "لقد غير يوفنتوس عملهم بعد 20 دقيقة، حاولوا تحقيق العمق، ثم تحولوا إلى 4-4-2، فنياً وبدنيًا خضنا مباراة كبيرة".

ويعاني ميلان بخسارة 11 نقطة في آخر 4 مباريات بثلاث خسارات وتعادل، وأصبح مهددًا بفقدان المركز الراع المؤهل لدوري الأبطال.