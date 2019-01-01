كاريجار: صلاح لم يصل أفضل مستوياته والفريق يحتاجه لتحقيق الدوري

جيمي كاريجار نجم فريق ليفربول السابق يؤكد على حاجة الريدز للنجم المصري محمد صلاح ليعود لأفضل مستوياته إذا ما اراد الفريق تحقيق البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيمي كايجار نجم فريق ليفربول السابق على ضرورة عودة النجم المصري محمد صلاح لأفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها كاريجار وأكد خلالها أن الفريق سيكون في حاجة للنجم المصري بأفضل حالة له إذا ما أراد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وقال كاريجار: "ماني وصلاح وفيرمينو هم أهم ثلاث لاعبين في فريق ليفربول والفرق مثل ليفربول تحتاج لأهم لاعبيها في مثل تلك المباريات الصعبة".

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وأضاف: "الثلاثي الأمامي لفريق ليفربول لم ينفجر بعد ويظهر أفضل مستوياته هذا الموسم، لكنهم في حاجة لهم بالفريق إذا ما أرادوا تحقيق الفوز بالدوري".

وأكمل: "كل مرة وصلت فيها الكرة لمحمد صلاح كان يخسرها، ولم يكن ليفربول قادرًا على صناعة الهجمات المرتدة بسبب ذلك".

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف مساء الأمس ليتقلص الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي لنقطة وحيدة فقط.