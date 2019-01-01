جيمي كاراجر: الكرة الذهبية ستكون لليونيل ميسي

أسطورة فريق ليفربول يرشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول المعتزل أن ليونيل ميسي قائد برشلونة هو الأقرب للحصول على الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاراجر وأكد خلالها أن حصول أي مدافع على تلك الجائزة لا يعد أمرًا معتادًا في كرة القدم.

نصيحة أخوية.. لا تقطع الكرة من فان دايك 😅pic.twitter.com/ZQU0C4l42h — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 10, 2019

وقال كاراجر: "لقد رأيت أن فان دايك يتقدم على ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع الرهانات، لكن نادرًا ما نرى مدافع يحصل على تلك الجائزة".

وأضاف: "لأكون صادقًا أعتقد أن ميسي سيحقق الفوز بها، لم يفز بها مدافع من قبل سوى كانافارو وبعد كأس العالم 2006، لا أعتقد أن ظروف الموسم تغيرت بذلك الشكل في الأشهر الأخيرة".

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وأكمل: "فان دايك فاز بدوري أبطال أوروبا وهي بطولة كبيرة لكنه محبط من خسارة دوري أمم أوروبا، صحيح أنه ليس كأس العالم أو اليورو لكنه يظل لقب هام لهولندا، أعتقد أن الكرة الذهبية لميسي".

جدير بالذكر أن منتخب هولندا كان قد تعرض للخسارة بهدف نظيف بالأمس أمام نظيره البرتغالي في نهائي أمم أوروبا.