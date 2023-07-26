جيمس هاردن: سنحاول جلب "ميسي آخر" إلى هيوستن!

أحمد مجدي
Lionel Messi Inter Miami Leagues Cup 2023Getty
الدوري الأمريكيليونيل ميسي

الأرجنيتني الأسطوري حديث الولايات المتحدة الأمريكية

تحدث نجم كرة السلة الأمريكي جيمس هاردن عن التأثير الهائل الذي أحدثه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة ميامي، وعلى مستوى الدوري الأمريكي.

وقال هاردن الملقب بـ"اللحية" في تصريحات لـ"يو إس توداي": "رأينا جميعًا تأثير ميسي الذي لا يصدق في ميامي، وعلى الدوري الأمريكي كله، الدوري الأمريكي يكبر مع ميسي".

وأردف: "سنحاول إيجاد لاعب مثله لنجلبه إلى هيوستن التي تحتاج هذا القدر من التأثير، لا أحاول التوقيع مع أحد، ولكن سيتم البحث عن شيء لهيوستن".

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ولم يتطرق هاردن أبدًا لنجم ميامي الآخر سيرجيو بوسكيتس ولا لجوردي ألبا اللذين وصلا إلى ميامي برفقة ليونيل ميسي زميلهما السابق في برشلونة.