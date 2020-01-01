جيمس: مانشستر يونايتد ساعدني على تجاوز وفاة والدي

التحدث للآخرين ومانشستر يونايتد لعبا دورًا مهمًا..

تحدث الويلزي دانيال جيمس، جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عما فعله لمواجهة وفاة والده المفاجئة في الصيف الماضي.

جيمس، صاحب الـ22 عامًا، انتقل بعد وفاة والده من سوانسي سيتي إلى مانشستر يونايتد، مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وانضم جيمس إلى منظمة "Place2Place" التي يملكها بيتر هيل، وهي نادي أُنشئ في ويجان لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطربات نفسية".

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وقال جيمس، في تصريحات لشبكة "بي بي سي نورث ويست" الإنجليزية: "عندما يحدث شيء مثل وفاة أحد من الأسرة، من الأفضل دائمًا أن تتحدث بعلانية وأظن أنني عندما فعلت ذلك، وتحدثت إلى أشخاص عاشوا مواقف مماثلة، استفدت كثيرًا".

اسم غير متوقع كان على وشك تدعيم هجوم اليونايتد قبل إيجالو

وأضاف: "أعتقد أنك قد تبدو للناس مشرقًا ولكن لا أحد يعرف أبدًا ما يدور في داخلك، وبالتالي الحديث علانية هو أصعب شيء".

وتابع: "أعتقد أني وبيتر، نحاول تشجيع الناس كي تكون قادرة على التحدث علانية ومخاطبة الآخرين، وألا يكونوا خائفين من ذلك".

وتطرق الجناح الشاب للحديث عن تأثير وفاة والده عليه، مشيرًا في الوقت نفسه أن انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر قلل من وقع هذه الصدمة.

وأوضح: "لقد ألمني فراقه لمدة 3 أشهر، أعتقد أن معرفته مسبقًا بانتقالي إلى مانشستر يونايتد، كانت شيئا كبيرًا بالنسبة لي".

وأكمل: "منذ ذلك الحين، أردته أن يكون فخورًا، واللعب لهذا النادي الرائع، أعتقد أن هذا ساعدني كثيرًا، فقط أبقي إيجابيًا دائمًا، ولكن في بعض الأوقات لا يمكن ذلك".

وشارك جيمس، في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 أخرى.