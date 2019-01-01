جيمس عن جماهير يونايتد: بإمكانهم أن يصبحوا اللاعب رقم 12

الجناح الشاب يسترجع بدايته في أولد ترافورد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد الوافد في الانتقالات الصيفية اعتقاده بأهمية دور جماهير مانشستر يونايتد في تحسين مسار هذا الموسم.

وقال جيمس لموقع النادي:"بدايتي هنا في أولد ترافورد ضد كريستال بالاس كانت شعوراً مميزاً".

وأضاف:"أنت تشعر حقاً بمثل تلك الأشياء، الأجواء كانت مذهلة، تسمع الجماهير جميعاً طوال المباراة".

وأوضح:"الحضور خارج الأرض في مباراة ولفرهامبتون كان مذهلاً أيضاً".

وتابع:"يمكنك القول أنهم كانوا بنفس صخب جماهير ملعبنا، وهذا سيكون مهماً هذا العام، يمكنهم أن يصبحوا اللاعب رقم 12 معنا".

يذكر أن جيمس -21 عاماً- كان قد انتقل من سوانزي سيتي هذا الصيف مقابل 15 مليون جنيه استرليني.