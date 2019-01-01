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دوري الدرجة الرابعة في ايطاليا

جيلاردينو يبدأ مسيرته التدريبية من الدرجة الرابعة الإيطالية

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جيل 2006 يبدأ في تقلد المناصب والتدريب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تولّى المهاجم الإيطالي السابق، ألبرتو جيلاردينو، قيادة الفريق الصاعد حديثًا للدرجة الرابعة الإيطالية، ريساتو.

وستكون تلك هي التجربة التدريبية الأولى للفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.

ويأتي ذلك بعد حصوله على الرخصة التدريبية من الاتحاد الإيطالي، والتي حصل عليها أيضًا كلا من أندريا بيرلو وتياجو موتا وجابريل باتيستوتا في الفترة الأخيرة.

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ولم يلعب الفريق في أي درجة من الدرجات الثلاثة الأولى بالدوري الإيطالي.

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وليس لدي الفريق أي فرصة الموسم الحالي في التأهل إلى الدرجة الثلاثة من خلال الأدوار الإقصائية.

وسبق لجيلاردينو أن ارتدى قمصان بارما وجنوى وفيورنتينا وميلان، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2007 مع الروسونيري.

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