لينجارد: سولشار يشعرنا كأننا مانشستر يونايتد القديم

جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد يشيد بعمل المدرب النرويجي أولي سولشار المدير الفني للشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الإنجليزي الشاب جيسي لينجارد بالعمل الذي يقوم به المدرب النرويجي أولي سولشار المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن العمل مع سولشار يجعله يشعر كأن مانشستر يونايتد قد استعاد أيامه القديمة.

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قال لينجارد: "سولشار يكون حاسم وصارم في أوقات عديدة، هذا ما يحتاجه الفريق بعض الأحيان حتى لو كانت الأمور تسير بشكل طيب، على الجميع أن يعلم أنه يلعب لمانشستر يونايتد وأن يلعبون بفخر وشغف".

وأضاف: "لا يجب أن يتمحور الأمر حول النكات والضحكات دومًا، نحن نعمل بشكل قوي وهذا هو ما يريده سولشار، يسعى للحصول على 100% من كل لاعب، والجميع يعلم ما هي وظيفته في يوم المباراة".

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وأكمل اللاعب: "الأمر يبدو كأننا في نسخة قديمة من مانشستر يونايتد بوجود فيلان أيضًا معه في الفريق، لقد جلب الحماس والدوافع معه للفريق من جديد".

جدير بالذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل قبل حوالي شهر من الآن.