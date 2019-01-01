جيسوس يصل لرقم لم يتحقق منذ عامين وإيفرتون فأل السعد على مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بعد الفوز على إيفرتون مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق البرازيل، جابريل جيسوس رقماً في الدوري الإنجليزي، لم يتحقق منذ يناير 2017، بعد هدفه في شباك إيفرتون اليوم.

وسجل جيسوس هدف فريقه الثاني، في مرمى إيفرتون خلال المباراة التي انتهت بفوز سيتي بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم صاحب الـ 21 عاماً، هدفه اليوم في الدقيقة 96 و52 ثانية، ليصبح أكثر هدف يُسجل في الأوقات المتأخرة من الدوري الإنجليزي، بعد هدف أليكسس سانشيز لاعب أرسنال السابق في شباك بيرنلي في يناير 2017، عندما سجله في الدقيقة 97 و14 ثانية.

تعديل يطرأ على جدول الدوري في إنجلترا.. المواطنون عادوا إلى الصدارة 🔝 pic.twitter.com/cP7a2B7rwH — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وفي مباراة الليلة، كان إيفرتون فأل حسن على مانشستر سيتي، كما حدث في الدور الأول، حيث عاد سيتي إلى تصدر الدوري بشكل مؤقت، وهذا ما حدث أيضاً بعد الفوز علي إيفرتون في مباراة الذهاب في 15 ديسمبر الماضي بثلاثة أهداف لهدفين.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 62 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة.