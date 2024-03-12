جيسوس يستقر على أجانب الهلال أمام الاتحاد

كلاسيكو مرتقب مساء اليوم في جدة

استقر جورج جيسوس المدير الفني للهلال على الخماسي الأجنبي الذي سيُواجه الاتحاد في مباراة الليلة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في جدة.

الهلال كان قد حسم لقاء الذهاب في الرياض لصالحه بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي، وقد فضل المدرب البرتغالي الحفاظ على أجانب الذهاب في لقاء الإياب.

صحيفة الرياضية أوضحت أن جيسوس سيعتمد على محمد العويس مجددًا في حراسة المرمى ليتم استبعاد ياسين بونو من قائمة أجانب اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان كل من خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيت ومالكوم قد شاركوا في لقاء الذهاب وقد قرر جيسوس الدفع بهم مجددًا في لقاء الإياب.

يُشار إلى أن الاتحاد يدخل المباراة بقائمة من الغيابات يتصدرها كريم بنزيما للإصابة ونجولو كانتي للإيقاف.