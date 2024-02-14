جيسوس يختار خماسي الهلال الأجنبي أمام سباهان ويعفو عن سلمان الفرج

الهلال يُواجه سباهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 يوم الخميس القادم

استقر جورج جيسوس المدير الفني للهلال على الأجانب الخمسة الذين سيخوض بهم مواجهة سباهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء الخميس القادم.

لوائح دوري أبطال آسيا تسمح لكل فريق بإشراك 6 أجانب بينهم واحد آسيوي في كل من مباريات البطولة، وهو ما يُجبر الأندية السعودية على استبعاد 3 أجانب مقيدين في القائمة المحلية.

بعثة الهلال توجهت إلى إيران بالفعل وقد تواجد بها الخماسي الأجنبي الذي وقع اختيار جيسوس عليه وهم حارس المرمى ياسين بونو ولاعبي الوسط سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش وبرونو نيفيش والجناح مالكوم دي أوليفيرا والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش.

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المدرب البرتغالي تخلى عن المدافع خاليدو كوليبالي والجناح ميشايل والوافد الجديد رينان لودي الذي يلعب كظهير أيسر.

بعثة الهلال شهدت كذلك تواجد القائد سلمان الفرج في إشارة لعفو جيسوس عنه بعد استبعاده مؤخرًا من المباريات إثر خلاف بينهما انتهى بجلسة ودية واعتذار من اللاعب للمدرب.