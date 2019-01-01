جيسوس يثير الغموض حول مستقبله عقب الرحيل عن الهلال

جيسوس رحل عن الهلال منذ يناير الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثار البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي، الغموض حول مستقبله وخطوته التدريبية المقبلة عقب ترك الزعيم.

وكان جيسوس ترك تدريب الهلال السعودي عقب مسيرة رائعة، ليحل بدلًا منه الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الحالي، حيث يتصدر الزعيم ترتيب الدوري.

وقال جيسوس في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، إنه تواجد في لندن من أجل الاجتماع بوكيله بيني زافي، ومن بعدها اتجه إلى دبي لحضور نهائي البطولة العربية.

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحاته: "منذ أن رحلت عن السعودية لا أعرف أين ستكون مسيرتي التدريبية ومازالت لا أعرف".

ولم يحدد جيسوس المدير الفني السابق للهلال موعدًا أو فريق سيظهر من خلال في الفترة المقبلة، حيث لم يتولى تدريب أي فريق جديد منذ يناير الماضي.

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وظهر جيسوس في ملعب هزاع بن زايد، بالإمارات برفقة سامي الجابر رئيس الهلال السابق، أثناء لعب الهلال أمام النجم الساحلي التونسي نهائي البطولة العربية.