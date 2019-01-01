جيسوس يتحدث عن موقف المصابين من لقاء الرائد ويؤكد: جاهزون لمواصلة الصدارة

الزعيم جاهز للحفاظ على صدارته في لقاء الرائد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن الضغوطات التي يتعرض لها فريقه أمر طبيعي يتعرض له كافة الأندية الكبيرة، معربًا عن ثقته في لاعبيه، للمحافظة على صدارة جدول الترتيب.

ويستعد الموج الأزرق لمواجهة الرائد بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جيسوس قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "جاهزون للمواجهة والاستمرار في المحافظة على صدارتنا، وواثق من قدرات اللاعبين، لأنهم استطاعوا التأقلم بشكل أكبر وهي فرصة لهم لتقديم مستوى متميز".

وأضاف: "نحن نخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، رغم الضغوطات التي نتعرض لها، لأنها طبيعية كون الهلال فريق كبير".

المدير الفني للزعيم تحدث عن موقف المصابين، حيث أوضح: "إصابة محمد الشلهوب جاءت في وقت صعب، ونحن نحتاج إليه فوجوده كقائد مهم، وسيكون معنا في معسكر مواجهة الرائد.

"أما نواف العابد فهو لم يشارك منذ فترة طويلة ويحتاج لمزيد من الوقت ليستعيد مستواه، هو لديه إمكانيات كبيرة وبإمكانه مساعدتنا هذا الموسم، وسيكون معنا في معسكر الرائد حتى الآن".

🗣️- جيسوس يضم نواف العابد إلى قائمة #الهلال التي ستواجه #الرائد يوم الجمعة، في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي. pic.twitter.com/Ls6I69NCp7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) ٩ يناير ٢٠١٩

وتابع: "حالة جوناثان سوريانو مشابهة للعابد، كون الدوري الصيني انتهى منذ ما يزيد عن شهر، لذلك هو يحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على طريقة لعبنا والتأقلم مع المجموعة، وسيكون أيضًا ضمن قائمة الفريق في المعسكر".

الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الرائد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.