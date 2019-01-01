جيسوس: نعلم صعوبة مهمة تحقيق الدوري هذا الموسم

مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بعد الفوز على إيفرتون بهدفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي، صعوبة مهمة تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد تصدر فريقه صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت بعد الفوز على إيفرتون.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على إيفرتون بهدفين دون، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المباريات المقدمة من الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "الفوز في مباراة الليلة، كان مهما، الجميع يعلم أنه عند مواجهة إيفرتون على أرضه فإن الامر يصبح صعباً".

وواصل: "لديهم لاعبين رائع، ومدرب على مستوى عال، ولكن في النهاية تمكنا من الفوز، لقد دخلنا اللقاء بعقلية انتصارية".

مانشستر سيتي تصدّر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 15 ديسمبر 2018 🔝 pic.twitter.com/AD3TVHQgBP — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وأكمل: "الدوري صعب للغاية، كل مباراة تزداد صعوبة عما قبلها، نعلم صعوبة مهمة تحقيق البطولة عن الموسم الماضي، ولكن نلعب بجهد لتحقيق اللقب في النهاية".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 62 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة.