جيسوس: نريد الرباعية لكننا نفكر فقط في توتنهام

جابريل جيسوس نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد على رغبته في التتويج بكل الألقاب المتاحة للفريق في الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جابريل جيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على رغبته في التتويج بكل الألقاب المتاحة بالنسبة لهم في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيسوس وأكد خلالها أن الفريق لديه فرصة تاريخية للتتويج بالرباعية في هذا الموسم ويريد أن يستغلها.

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وقال جيسوس: “بكل تأكيد نريد أن نحقق الفوز بالرباعية لكننا لا نستطيع أن نفكر في أي شيء سوى المباراة المقبلة فقط، هكذا هو تفكيرنا".

وأضاف: "الجماهير تريد مننا أن نحقق الفوز بكل البطولات، ونحن أيضًا نريد ذلك، ولهذا السبب نحن نعمل بكل ما لدينا من قوة داخل الملعب".

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وأكمل: "في الوقت الحالي نفكر فقط في توتنهام لأنهم فريق لديه العديد من النجوم العظماء، ومدير فني كبير، ومواجهتهم ستكون هامة للغاية في الملعب الجديد، هم يريدون الفوز، كذلك نحن".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي في الطريق الصحيح للرباعية حيث حقق كأس الرابطة وصعد لنهائي كأس الاتحاد، كما أنه في المركز الثاني بالبريميرليج ولديه مباراة مؤجلة، وسيواجه توتنهام بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.