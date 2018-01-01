جيسوس: أجويرو أسطورة وأتعلم منه الكثير

المهاجمان البرازيلي والأرجنتيني يتنافسان على قيادة هجوم سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال البرازيلي، جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، المديح لزميله سيرخيو أجويرو ووصفه بالأسطورة في تاريخ الفريق الذي يتعلم منه الكثير.

ويتنافس الثنائي على قيادة خط هجوم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ويفضل المدير الفني بيب جوارديولا البرازيلي في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة أجويرو.

وقال جيسوس للمراسلين: "سيرخيو شخص جيد، أحبه وأحب ما يقدمه من كرة قدم، هو أسطورة للسيتي وأتعلم منه الكثير". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

قبل سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه؟

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

ماتويدي يكشف مصير مكافأة كأس العالم

هل هو عام فرنسا وريال مدريد، لكن ماذا عن زيدان وصلاح ولوكا 👀



إليكم أبرز 10 أحداث وثورات عرفها عالم كرة القدم سنة 2018 👇 pic.twitter.com/kpQai9AKrA — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

هازارد: كأس العالم جعلني من أفضل لاعبي العالم

وأتبع تعليقاً على الإصابات: "المدافعون جيدون وأقوياء، ولكن في إصاباتي الأخيرة كنت بمفردي ولذا الأمر أصعب".

وختم: "عندما تصاب دون التحام ربما يعني الأمر أنني لا أتدرب جيداً، أحب الكرة الإنجليزية لجودتها والتنافسية".

ووصل أجويرو إلى 211 هدفاً مع سيتي على مدار تاريخه في مانشستر، منها 12 هذا الموسم، مقابل سبعة فقط للبرازيلي في كل المسابقات.

ويحل سيتي ضيفاً مساء الأربعاء على ليستر في ختام لقاءات الفريق للدور الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.