جيسوس: لولا الجمهور ما فزنا أمام أحد وكأس آسيا تظلم الهلال

البرتغالي متخوف من البطولة الآسيوية في ظل تصدر الزعيم لجدول ترتيب الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لم يتمكن من خلق مزيد من الفرص خلال مواجهة أحد، بسبب التكتل الدفاعي، مشيدًا بدور الجماهير في لقاء الليلة.

وحقق الزعيم الفوز أمام أحد بهدف وحيد، سجله الفرنسي جوميز من ضربة جزاء، على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جيسوس قال، عقب اللقاء: "اللقاء كان صعبًا للغاية، واللاعبون لم ينجحوا في خلق فرص كثيرة، لأن أحد تكتل دفاعيًا بستة لاعبين، بجانب أن هناك بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم.

"نفتقد لوجود ياسر الشهراني وسلمان الفرج وعمر عبد الرحمن عموري، ولولا الجماهير لما انتصرنا اليوم، لذلك أشكرهم، فهم نجوم المباراة".

الهلال يحافظ على الصدارة بهدف وحيد لجوميز، إليكم أبرز ما جاء بمباراة الهلال وأحد🧐 pic.twitter.com/odYEEKbAfY — موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتطرق البرتغالي للحديث عن عدم توقف الدوري خلال مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019، متابعًا: "البطولة الآسيوية تظلم الهلال، سنفتقد لـ11 لاعبًا لصالح مختلف المنتخبات، مع ذلك سيستمر الدوري، هذا ظلم.

"على مسؤولي اتحاد الكرة أن يعيدوا النظر في قرار استمرار الدوري، لأنه قرار ظالم وليس عادلًا، في ظل افتقادنا لعدد كبير من اللاعبين، قد يلحق بنا منافسونا ونفتقد الصدارة".

وتنطلق البطولة الآسيوية في الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير بالإمارات، ويشارك بها المنتخب السعودي، إلا أن اتحاد الكرة قدد استمرار خوض مباريات الدوري بصورة طبيعية دون توقف.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه ألا وهو النصر صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.