جيسوس: لاعب بنفيكا رفض الانتقال إلى الهلال السعودي

مدرب الهلال السابق، يتحدث عن الصفقة التي لم يستطيع الحصول عليها.

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، عن صفقة كبيرة لم ينجح نادي الهلال السعودي في التعاقد معه، خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الزعيم.

جيسوس كان يتولى مهمة تدريب الهلال الموسم الماضي، قبل إقالته من تدريبه، ليقود فلامنجو للتتويج بكأس ليبرتادوريس، والحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2019.

جيسوس قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديسبورتو" البرتغالية: "الهلال حاول التعاقد مع أندريس ساماريس، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، خلال الفترة التي توليت فيها مسؤولية تدريب الفريق السعودي".

المدرب البرتغالي تحدث عن ساماريس، حيث قال: "هو لاعب مميز ذو مستويات عالية، وقادر على تقديم الإضافة لأي فريق يلعب في صفوفه".

هل هذه هي "المينتاليتي" يا صلاح؟

جورج جيسوس تابع: "ساماريس رفض عرض الهلال، وأخبر مسؤولي بنفيكا، أنه لن يترك الفريق، ويريد الاستمرار مع ناديه البرتغالي".

وكان الهلال يحاول الموسم الماضي ضم لاعب وسط، خلال فترة الانتقالات الصيفية اعلم 2018، ولكنه اكتفى بلاعبيه، حتى تعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار.

يذكر أن الهلال كان قدم عرضًا إلى بنفيكا في صيف 2018، وصل إلى 5 ملايين يورو، من أجل ضم ساماريس، ولكنه رفض العرض.