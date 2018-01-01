جيسوس: لاعبو الهلال لم ينفذوا تعليماتي في بداية اللقاء

مدرب الهلال يرد بسخرية على عصبيته خلال مباريات فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على الأهلي، في كلاسيكو الكرة السعودية.

الهلال حقق فوزًا رائعًا على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جيسوس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم ندخل المباراة بشكل جيد تكتيكيًا، بسبب عدم التزام اللاعبين بالتعليمات، ولكن تمكنوا من العودة بعد نصف ساعة من بداية اللقاء".

جيسوس: لعبت أمام فرق كبيرة ضد #ريال_مدريد و #برشلونة ولم أنفعل، فهل سأنفعل أمام #الأهلي!!، تفاعلي مع المباريات على الخط لا يعني أنني غاضب، هذه عادتي سواء هنا أو في البرتغال. pic.twitter.com/RWCH6butGk — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 21, 2018

المدرب البرتغالي تابع "حاولت إيجاد مرونة بين البرازيلي كارلوس إدواردو ومحمد كنو خلال المباراة، من أجل خلخلة دفاع الأهلي".

ورد جيسوس بشكل ساخر على استفسار حول عصبيته خلال المباريات، حيث قال "لقد لعبت أمام ريال مدريد وبرشلونة ولم أتعصب، هل تتوقعون أن أشعر بالعصبية هنا؟".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر بـ6 نقاط، قبل مواجهة الاتحاد.