جيسوس: عودة ستونز ستساعدنا وفيرناندينيو قدم عملاً رائعاً

لاعب مانشستر سيتي جابريل جيسوس يشكر زميله في الفريق على ما فعله الفترة الماضية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي سعادته بعودة زميله في الفريق جون ستونز إلى التدريبات، مشيداً بالدور الذي قام به فيرناندينيو في الفترة الماضية.

وعاد ستونز إلى تدريبات فريقه، وتتزايد احتمالية مشاركته أمام كريستال بالاس يوم السبت في الدوري.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية: "كان الأمر صعباً الفترة الماضية، بسبب النقص العددي في الدفاع".

وواصل: "لم يكن لدينا سوى أوتاميندي وفيرناندينيو الذي كان يقوم بعمل رائع بالرغم من أنه مدافع".

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وتابع: "ولكن الآن عودة ستونز ستساعدنا كثيراً، إنه لاعب رائع يمكنه المشاركة في أي مكان بالملعب وسيقدم عملاً جيداً".

وتطرق للحديث عن المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم وقال: "أشعر أن الشباب مستعدون وجاهزون لتصحيح الأمور، والعودة إلى طريق الانتصارات".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ليفربول المتصدر.