جيسوس : حقيبتي جاهزة للرحيل عن الهلال

جيسوس أكد في تصريحاته التلفزيونية أن الإقالة في الدوري السعودي أمر سهل جداً، مستشهداً بما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أطلق المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، تصريحات مثيرة، والتي نشرها برنامج "في المرمى" بقناة العربية.

جيسوس أكد في تصريحاته التلفزيونية أن الإقالة في الدوري السعودي أمر سهل جداً، مستشهداً بما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز، عندما تمت إقالته من نادي الاتحاد.

مدرب الزعيم أكد أن حقيبته جاهزة لمغادرة الهلال في أي وقت، لأنه تتم إقالة المدربين بسرعة في السعودية بعد أي خسارة. اختيارات المحررين قبل سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه؟

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جيسوس أكد أن النتائج الجيدة التي يُحققها ساهمت في بقاءه مع الهلال، مؤكداً أنه لو كان تعرض للهزائم لتمت إقالته.

المدير الفني للزعيم كشف عن بعض الكواليس قائلاً : بعد ثلاثة شهور اجتمعت مع إدارة النادي، وشعرت بالقلق حينها وكأنه ستتم إقالتي، وقالوا أننا اجرينا تقييماً للمباريات الـ12 التي خضتها مع الفريق، ولاحظنا أنه ما من مدرب في التاريخ حقق ما قمت به في فترة وجيزة، ولذلك سنمنحك مليون يورو كمكافأة.

للمرة الأولى كشف جيسوس عن بعض الكواليس التي تمت حين التعاقد معه قائلاً : أرادوا أن يوقعوا معي عقدا لمدة أربع سنوات، ولكنني رفضت ذلك وقلت لهم إنني أريد عقدا لعام واحد وآخر اختياري، بقرار مني.

🔔-ستاد الملك فهد الدولي سيكون جاهزًأ بدءًا من 10 يناير المقبل، حسبما ذكر برنامج فى المرمى. pic.twitter.com/BHWz1vx26m — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

وأشار جيسوس إلى أنه من المستحيل أن يحصل في أوروبا على ما يدفعه له الهلال، وذلك بسبب الضرائب، إلا في مانشستر سيتي الإنجليزي أو للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لأنه كي أتقاضى نفس الرقم هنا، عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ في أوروبا.