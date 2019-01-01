جيسوس: علينا التركيز قبل مواجهة الهلال ويجب أن لا نفكر في ليفربول

مدرب الهلال السابق يتحدث عن مواجهة الزعيم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، على ضرورة التركيز في مباراة الهلال السعودي، وعدم التفكير في مواجهة ليفربول الإنجليزي.

فلامنجو سيواجه الهلال مساء الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تأهل الزعيم على حساب الترجي التونسي.

جيسوس قال خلال تصريحات صحفية: "يجب علينا التركيز في مباراة الهلال القادمة، وعدم التفكير مطلقًا في مواجهة ليفربول في النهائي".

المدرب البرتغالي تابع: "نشعر بالسعادة، لتمثيل فلامنجو والبرازيل في كأس العالم للأندية، لأنها بطولة عالية المستوى".

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جورج أردف: "لا أهتم بأي شيء حاليًا إلا بمواجهة الهلال، ونمتلك فريق قادر على الفوز ببطولة أخرى، ولكننا نحتاج للتركيز والعمل، لأن هذا سر تتويجنا بالدوري البرازيلي وكأس لبيرتادوريس".

الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في ربع النهائي.

الفائز من مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، سيواجه الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.