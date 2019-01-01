جيسوس: الهلال أفضل لكن النصر سيتوج بطلًا للدوري السعودي

البرتغالي يشيد بروي فيتوريا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، إعجابه بعمل مواطنه روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، مؤكدًا أن قام بعمل رائع مع العالمي.

النصر تمكن من تحقيق الفوز بديربي الرياض بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليخطف الصدارة من الزعيم.

وقال جيسوس، خلال تصريحاته لموقع "mais futebol" البرتغالي: "كانت مفاجأة بالنسبة لي، رحلت عن الهلال وفارق النقاط بينه وبين النصر ست نقاط، لكن الآن النصر تفوق عليه رغم أن الهلال يمتلك مجموعة أفضل من اللاعبين".

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وأضاف: "الآن يمكنني أن أقول أن فيتوريا قادر على أن يقود النصر نحو اللقب بنسبة 80 بالمئة، تبقت خمس مباريات على نهاية الموسم، وهو قادر على المحافظة على فارق النقاط".

البرتغالي اختتم: "الهلال أفضل من النصر، لكنني أعتقد أن العالمي سيكون هو البطل، حقًا فيتوريا يستحق التهنئة، وهو أمر جيد للغاية للمدربين البرتغاليين".

يذكر أن النصر يتصدر جدول الترتيب بـ58 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني، مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.