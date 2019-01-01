جيسوس: أجويرو لم يعد شابًا والآن قد حان وقتي

المهاجم البرازيلي الشاب يبعث رسائل لا لبس فيها للمدرب بيب جوارديولا

أطلق مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس العنان لنفسه بتصريحات حماسية، مفادها باختصار، أن الوقت قد حان ليقود خط هجوم "السكاي بلوز" في المرحلة القادمة، لا سيما بعد تقدم هداف النادي التاريخي سيرخيو أجويرو في العمر.

وجاءت تصريحات الشاب البرازيلي مع اقترابه من إتمام عامه الثالث في قلعة "الاتحاد"، حين جاء إلى بلاد الضباب بعمر 19 عامًا في شتاء 2017.

ورغم بدايته الموفقة بحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، إلا أنه تعرض لإصابة سيئة في بداية مشواره في البريميرليج، على إثرها غاب عن الملاعب لفترة طويلة.

وحتى بعد تخلصه من لعنة الإصابة، كافح كثيرًا لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن دون جدوى، في ظل إصرار وقناعة بيب جوارديولا، بالاعتماد على ألكون كمهاجم وحيد ومن خلفه كيفن دي بروينه ورحيم سترلينج وباقي السحرة.

ومع عودة أجويرو من الإصابة التي أعادت جيسوس إلى القوام الرئيسي الشهر الماضي، قال البرازيلي في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية "أعرف أن سيرجيو بإمكانه التسجيل في كل مباراة لجودته وخبرته، وفي كل مرة يلعب فيها، أريده أن يسجل، ومن الواضح أنني انتظرت كثيرًا".

وأضاف "وأنا كذلك أريد المشاركة في كل مباراة، لكن الوقع ليس كذلك، حيث لدينا في الفريق الكثير من اللاعبين، بل أفضل اللاعبين، وعندما أحصل على فرصتي، أحاول الاستمتاع معهم، لكني في نفس الوقت أعرب أن أجويرو لم يعد شابًا، وأعتقد أن وقتي قد حان. هذا هو وقتي".

وختم حديثه في هذه الجزئية "لا أريد سوى لعب كرة القدم والعمل على تحسين نفسي، هذا ما أحبه ويجعلني أشعر بالسعادة، أما إذا لم ألعب، فلا أعرف ما الذي يمكنني فعله. صحيح من الصعب جدًا الجلوس على الدكة، لكني أحترم قرار المدرب وأحترم صديقي أجويرو لأنه أسطورة النادي".